Лондон, 16 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Виниловая пластинка под названием I Want Your Love 1965 года британской рок группы The Lower Third была выставлена на аукцион. Ожидается, что ее минимальная цена составит 12 тысяч фунтов, об этом 16 декабря сообщил портал Variety.

Lumiere.ru Дэвид Боуи

На пластинке представлена песня I Want Your Love, которая была записана в 1965 году британским рок-музыкантом Дэвидом Боуи и его группой The Lower Third. Песня, написанная Джоном Ди и Джеком Тарром, не была выпущена официально.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2022 года будет выпущен специальное бокс-сет издание невыпущенного при жизни Боуи альбома Toy.