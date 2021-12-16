Берлин, 16 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Полиция Кельна провела обыски в нескольких объектах недвижимости в рамках операции против крайне правых экстремистов. В ходе операции полицейскими были задержаны четверо подозреваемых, изъяты материалы для изготовления бомб и значительное количество наркотиков, сообщает 16 декабря немецкий журнал Spiegel.

Согласно приведённому докладу городской полиции, в рейдах принимали участие спецназ и собаки-ищейки. Рейды проходили в кельнских районах Ниппес, Хольвайд и Мюльхайм.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что крайне правый экстремизм представляет наибольшую угрозу для немецкой демократии.