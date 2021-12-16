Киев, 16 декабря, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек устроили в центре Киева акцию протеста против взаимодействия правительства Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом 16 декабря сообщает издание «Обозреватель».

По утверждению издания, в митинге и акциях протеста приняли участие порядка четырёх тыс. человек. Протестующие выставили у зданий правительства и парламента Украины плакаты, призывающие прекратить взаимодействие с МВФ. Собравшиеся обвинили власть в принятии под диктовку МВФ законов, уничтожающих рабочие места.

По мнению участников акции протеста, условия, выдвигаемые МВФ, вредят экономике страны и влекут за собой обнищание населения Украины.

Кроме того, люди выражали несогласие с разрешением продажи земли, продолжением приватизации государственных монополий, а также с ростом цен и тарифов.