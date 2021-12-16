Берлин, 16 декабря, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В Германии 80% граждан в возрасте от 16 до 74 лет, что составляет около 49 миллионов человек, активно пользуются онлайн-торговлей. Об этом сообщает 16 декабря журнал Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ.

Согласно опросу, самая высокая доля онлайн-покупателей приходится на возрастную группу от 25 до 44 лет — 91%. Среди лиц в возрасте 16−24 лет свыше 85% делали покупки в интернете. Для возрастной категории от 45 до 64 лет эта доля составляет 78%. При этом только 45% немцев в возрасте от 65 до 74 лет ещё не осуществляли покупок в режиме онлайн.

При этом отмечается, что не все товары пользуются большим спросом в интернете. Так, в I квартале текущего года в Германии через интернет покупали в основном одежду, обувь, аксессуары и спортивные товары (50%). Далее по популярности следуют фильмы и музыка (31%), книги и журналы (23%).

Продукты питания, напитки и товары повседневного спроса составляли 22% от всех покупок, мебель, аксессуары для дома и садовые товары — 19%.

Ограничения, введённые в Германии в начале года из-за пандемии COVID-19, ослабили онлайн-покупки в сфере услуг. Только 9% населения бронировали жилье через интернет, всего 6% делали онлайн-покупки в сфере транспортных услуг, включая покупку билетов на автобусы, поезда или самолеты.