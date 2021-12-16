Нефтеюганск, Югра, 16 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Нефтеюганске днём 16 декабря эвакуировали учащихся и сотрудников школ №№ 3, 6 и 7. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Накануне, при мониторинге мессенджеров, был обнаружен подозрительный канал, в котором содержались посты о предполагаемом минировании учебных заведений города. Незамедлительно администрацией было организовано взаимодействие с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганским МОВО, пятым отделением службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области», — говорится в сообщении горадминистрации.

Все образовательные учреждения были обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичным образом «минировались» школы Челябинска в начале декабря.