Москва, 16 декабря, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Сроки запуска газопровода «Северный поток-2» предсказать невозможно. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Gazprom.ru Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Ориентировочно это может быть от весны до лета, в зависимости от юридических тонкостей, и не исключено, что сертификация и вовсе может быть сорвана, считает Борисов.

«Это возможно в том случае, если Украина решится на силовой захват Донбасса, а Россия вмешается и защитит граждан ЛДНР, и заодно своих граждан. Тогда Еврокомиссия точно отложит одобрение сертификации СП-2», — пояснил политолог.

Но это будет лишь отсрочкой сертификации, а не отказом от проекта. В этом случае сертификация может затянуться на пару лет, пока политические страсти не улягутся, подчеркнул эксперт.

«Труба физически проложена, и разбирать ее никто не будет. И кстати, по факту в условиях очень холодной зимы Германия может начать качать газ по ней и без сертификации, закладывая в себестоимость прокачиваемого газа штрафы от Брюсселя», — заключил Борисов.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2» построен, но его запуск задерживается из-за процедур сертификации проекта, в рамках которых появилась необходимость создать и сертифицировать дочернее предприятие оператора газопровода Nord Stream 2 AG в Германии.