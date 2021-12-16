Бухарест, 16 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Неизвестный гражданин, представившийся Мош Крэчуном (румынским Дедом Морозом), осуществил перевод на сумму в $150 тыс. для многодетной семьи из пригорода Бухареста. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердил источник в районной благотворительной организации.

Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». Реж. Валентин Караваев. 1969. СССР Подарки для детей

Указанные средства должны быть использованы получателями для покупки частного дома и «автомашины элитного класса». При этом имя и номер банковской карты дарителя не разглашаются.

Напомним, в Румынии накануне рождественских и новогодних праздников проходят сотни акций в поддержку малоимущих семей. Ранее министерство культуры Румынии выступило с инициативой развития образа Мош Крэчуна в противовес Санта-Клаусу.