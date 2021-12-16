Рим, , 21:41 — REGNUM 25 декабря в рестораны Италии придет на 500 тысяч посетителей меньше, чем в докоронавирусные годы, с таким прогнозом выступили в четверг, 16 декабря, в профильной бизнес-ассоциации Fipe.

Ресторан

Падение спроса будет обусловлено ужесточившимися эпидемиологическими нормами. Две трети ресторанов страны (76 тысяч заведений) в Рождество готовы работать, предполагается, что за пределами дома 25 декабря проведут около 4,4 миллиона человек.

По данным на 16 декабря, в Италии умерли 135 301 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 123 (днем ранее — на 129). Число подтвержденных носителей выросло на 26 169 (днем ранее — на 23 195). Это самый высокий показатель с марта 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 308 180 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены 317 930 человек (на 12 277 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,002 миллиона человек (более 76,3% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).