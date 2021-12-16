Москва, 16 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Железные дороги, находящиеся в зоне армяно-азербайджанского конфликта, не смогут начать работу в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Азербайджан крайне заинтересован в функционировании Зангезурского транспортного коридора, который свяжет его с эксклавной Нахичеванской автономной республикой и далее с Турцией. Но, по мнению эксперта, работа железных дорог в конфликтном регионе — это вопрос не сегодняшнего дня. И само состояние железнодорожных путей, которые фактически надо строить заново, и военно-политическая ситуация в регионе не способствуют открытию железнодорожного сообщения.

Напомним, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром АрменииНиколом Пашиняном. На встрече обе стороны подтвердили намерение разблокировать транспортные коммуникации, в том числе и железные дороги.