* запрещённая в России организация

Кабул, 16 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум.

Kremlin.ru Хамид Карзай

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил в интервью Associated Press, что предложил правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) план политического будущего Афганистана, включающий временное возрождение конституции времён правления бывшего короля Лойя джирги и созыв всеафганского совета старейшин Лой-джирга для принятия решений по созданию инклюзивного правительства, новой конституции и национального флага Афганистана.

По мнению Карзая, в случае сформирования «правительства представителей афганского народа» у международного сообщества не будет аргументов для непризнания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В интервью Карзай также рассказал о падении правительства бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, заявив, что побег последнего из Кабула 15 августа сорвал мирное соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Карзая, когда Гани выезжал из Афганистана вместе с силовиками, от тогдашнего министра обороны Бисмилле Мохаммади ему также поступало предложение покинуть страну, если он этого пожелает. Однако Карзай, который был президентом в течение 13 лет после свержения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате вторжения иностранных войск, принял решение остаться в Аганистане.

Карзай добавил, что если бы Гани не сбежал, мирное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было бы достигнуто. По его словам, он лично и председатель Совета национального примирения бывшего правительства Абдулла Абдулла, работали с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе над соглашением, позволяющим им войти в столицу на контролируемых условиях.

На тот момент боевики уже достигли окраин Кабула, однако Карзай сообщал Гани, что их руководство в Катаре пообещало, что силы останутся вне города до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Позднее же, когда стало ясно, что президент покинул страну, Карзай связался с различными официальными лицами, но «в столице не было ни одного чиновника, ни начальника полиции, ни командующего гарнизоном, ни начальника какого-либо другого подразделения, все они бежали».

Карзай также утверждает, что заместитель начальника охраны Гани просил его приехать в президентский дворец и занять пост главы государства, однако он отказался, заявив, что уже нет никаких признаков того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) примут его план.

В ходе интервью Карзая попросили дать определение талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на что он ответил: «Я называю их афганцами, но афганцами, которые пережили очень трудные времена в своей жизни, как и все другие афганцы за последние 40 лет».

По его мнению, многие афганцы совершили ошибки, но и «международное сообщество и страны, вовлечённые в войну в Афганистане, совершили большие ошибки». «Пришло время всем нам осознать это, проанализировать ошибки, которые мы все совершили, и исправить их», — заключил он.