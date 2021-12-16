Москва, 16 декабря, 2021, 21:38 — ИА Регнум. 16 декабря в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона 2022/23. Во вторую группу лиги B попали сборные России, Исландии, Израиля и Албании. Первые матчи состоялся в июне 2022 года. Заключительные игры пройдут в сентябре.

Fc-rostov.ru Тренер сборной России Валерий Карпин

Если сборная России займет первую строчку во второй группе, то обеспечит себе повышение и выход в лигу A. По итогам прошлого розыгрыша сборной России не хватило трех очков, чтобы занять первое место в группе C с Венгрией, Сербией и Турцией.

24 марта 2022 года сборной России предстоит сыграть со сборной Польши. Матч полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 пройдет в Москве на стадионе «Лужники».