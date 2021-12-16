Вашингтон, 16 декабря, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил о восьми случаях миокардита у детей в возрасте 5−11 лет, получивших вакцину компании Pfizer от COVID-19, сообщает 16 декабря Reuters.

Janssen.com Вакцинация

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Ранее регулятор заявлял, что количество случаев заболеваемости и смертности от инфаркта миокарда среди мальчиков 16−17 лет может составлять более 69 на миллион вводимых первых доз и порядка 40 на миллион вторых доз у мальчиков 12−15 лет.

CDC пока не сообщает, установлена ли связь между вакцинацией и выявленным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в США эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний проведут встречу для оценки возможности ограничить использование вакцины от Johnson & Johnson из-за риска образования тромбов.