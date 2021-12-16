Сераван, 16 декабря 2021, 21:37 — REGNUM Группа террористов уничтожена в районе города Сераван (провинция Систан и Белуджистан, Иран), передаёт 16 декабря IRIB.

Ликвидация боевиков
Ликвидация боевиков
Baomoi.com

Уточняется, что иранские силы безопасности ликвидировали четверых вооружённых террористов. При этом было изъято много оружия.

Три дня назад, 13 декабря, глава полиции Систана и Белуджистана Ахмад Тахери рассказал, за этот год в регионе ликвидированы 53 банды наркоторговцев.

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