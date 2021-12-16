Иран, 16 декабря, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Группа террористов уничтожена в районе города Сераван (провинция Систан и Белуджистан, Иран), передаёт 16 декабря IRIB.

Baomoi.com Ликвидация боевиков

Уточняется, что иранские силы безопасности ликвидировали четверых вооружённых террористов. При этом было изъято много оружия.

Три дня назад, 13 декабря, глава полиции Систана и Белуджистана Ахмад Тахери рассказал, за этот год в регионе ликвидированы 53 банды наркоторговцев.