Москва, , 22:40 — REGNUM Австрия — более независимое государство, чем Германия. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

Слова нового канцлера Австрии Карла Нехаммера отражают тот факт, что нейтральная Австрия по сравнению с ФРГ более независимое государство, которое не стесняясь говорит о своих интересах, считает эксперт.

«Австрийским концерном OMV, так же, как и другими четырьмя крупными инвесторами, в проект NordStream 2 был вложен почти миллиард», — напомнил Борисов.

Но если немцы или голландцы предпочитают не делать громких заявлений по судьбе проекта, то австрийцы говорят об этом прямолинейно и без политеса, подчеркнул политолог. Это не бунт против мирового гегемона, а всего лишь нормальное спокойное отстаивание своей точки зрения, отметил эксперт.

«Просто мы давно отвыкли, что в Европе так может быть. Но Австрия напоминает всем, что может» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее австрийский канцлер выступил с заявлением о том, что ЕС не должен отказываться от «Северного потока-2» под давлением США, и что проект скоро будет запущен.