Пловдив, Болгария, 16 декабря, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Апелляционный суд болгарского города Пловдив освободил из-под стражи трех иностранных граждан, включая двоих граждан России, ранее задержанных на оборонном предприятии «Арсенал» — Казанлык по обвинению в шпионаже. Об этом 16 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

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Согласно официальной информации, суд определил сумму залога в размере 10 тысяч левов (пять тысяч евро) за каждого обвиняемого. «В настоящее время у нас нет опасений по поводу того, что эти люди незаконно покинут территорию Болгарии», — говорится в решении юридического органа.

Напомним, 7 октября 2021 года на болгарском военном заводе «Арсенал» были задержаны двое граждан РФ и гражданин Литвы. Им предъявлены обвинения в промышленном шпионаже.