Минск, , 21:21 — REGNUM Лишь 34,4% опрошенных граждан Белоруссии уверены, что объявленный в 2021 году президентским указом новый государственный праздник День народного единства «объединяет нас — белорусов — независимо от национальности и вероисповедания». Такие данные опубликовало 16 декабря госинформагентство БелТА, по заказу которого формально независимый минский «Аналитический центр EcooM» совместно с Институтом социологии НАН Белоруссии провёл «социологическое исследование «Беларусь: мнение о будущем».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на эту тему: Похоже, независимое белорусское государство не нужно даже его властям

Согласно опубликованным данным, назначенный на 17 сентября новый государственный праздник для 28,2% «не имеет значения», для 24,5% означает «укрепление независимости и суверенитета Белоруссии», для 17,5% символизирует «восстановление исторической справедливости и для 1,1% означает нечто «другое».

Также на эту тему: Не получается в Белоруссии «народного единства» по языку

Напомним, многие годы белорусская общественность добивалась от Александра Лукашенко находящегося в его компетенции решения «внести 17 сентября как День воссоединения белорусского народа в календарь праздничных дат Республики Беларусь и памятных дат Союзного государства и тем самым отметить воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР и Советским Союзом как выдающееся событие в отечественной истории». Инициативу продвигали «Комитет 17 сентября» и десятки других общественных организаций, а также многие выдающиеся деятели науки и культуры. Лишь после кризиса 2020 года Лукашенко решился на объявление даты 17 сентября праздничной и санкционировал серию пропагандистских мероприятий, продемонстрировавших неэффективность в расколотом белорусском обществе.

Читайте также: «Новая идеология» Лукашенко: государственный национализм в красной обёртке