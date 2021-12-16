Кишинёв, , 21:21 — REGNUM Подозрения в подлинности вызвали в ходе масштабной проверки 70 тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса в Молдавии, сообщили 16 декабря в молдавской счётной палате.

Тщательное наблюдение Gregory Gill

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Также установлено, что в Молдавии семи тысячам человек была сделана просроченная прививка от COVID-19.

Вывод аудиторов сводится к следующему: и на этапе вакцинации, и на этапе выдачи сертификатов допускаются массовые нарушения. Так, когда в Молдавии наблюдался недостаток вакцин, 2579 человек привили вне очереди.

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