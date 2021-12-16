Москва, 16 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Азербайджан не заинтересован в дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

Immanuel Giel ОБСЕ

«Минская группа ОБСЕ находится в состоянии клинической смерти! Азербайджан просто считает, что Минская группа — это то, чего нет. Он относится к Минской группе как к уже совершенно не актуальной политической площадке», — сказал эксперт.

Поэтому Азербайджан, по мнению Новикова, стремится перенести игру на все остальные доски, пытаясь в вопросах выгодной для него делимитации границ с Арменией и создания транспортного коридора в Нахичевань привлечь на свою сторону и Европейский союз, и Россию.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. В состав группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, а также Армения и Азербайджан.