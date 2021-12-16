Рим, 16 декабря, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 16 декабря, приехал в Ватикан, где получил продолжительную личную аудиенцию папы Франциска.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Этот визит стал последним для Маттареллы в качестве главы государства — в начале 2022 года он покидает свой пост.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.