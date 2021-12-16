Сыктывкар, 16 декабря, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь в Сыктывкаре запустят салют в 440 залпов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

Салют начнётся 1 января в 01:30 с правого берега реки Сысола в районе парка имени Кирова. В небо будут запущены 440 залпов. Красочное действо продлится 12 минут.

«В программе будут использованы пиротехнические эффекты в виде пионов, хризантем, волн различных цветов, короны и осьминогов», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Комиизменил правила действия медсертификатов о ковид-вакцинации и ПЦР-тестов.