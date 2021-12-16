Пекин, , 21:05 — REGNUM В Пекине прошла встреча партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с общественными активистами, отличившимися в построении «спокойного Китая». Имеется в виду работа, направленная на укрепление в стране политической стабильности и законного порядка. Об этом 16 декабря сообщает Синьхуа подчеркивая, что поздравления и пожелания лидера страны прозвучали в рамках специального собрания, на котором проходило чествование тех, кто отличился в выполнении этой задачи.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Тепло поздравив собравшихся от имени руководства КПК, Си Цзиньпин выразил надежду, что участники собрания внесут еще больший вклад в построение спокойствия в стране. С основным докладом в ходе встречи выступил секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь; в мероприятии также приняли участие члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин и Хань Чжэн.

Сообщается, что в ходе собрания награждены 140 трудовых коллективов и 129 человек, являющихся передовиками в решении трудовых задач.