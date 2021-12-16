Стокгольм, 16 декабря, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на пять. Эта информация была опубликована 16 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Смерть

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 226 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 246 755 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4022 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 698 670 человек старше 12 лет (85,2%), вторую — 7 313 144 (80,9%).

С начала пандемии в общей сложности 8097 человек получили медицинскую помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.