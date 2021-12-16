Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» начал поиски замены Артему Дзюбе. Об этом 16 декабря сообщил журналист Геннадий Орлов. Также Орлов считает, что время Дзюбы в клубе подошло к концу и ему пора сменить команду.

Дмитрий Голубович Артём Дзюба

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал «Базелю» трансферное предложение в размере 14 миллионов евро за переход 23-летнего бразильского нападающего Артура Кабрала. Также «сине-бело-голубые» интересуются форвардом «Пеньяроля» Аугустино Альваресом.

Артем Дзюба пропустил последний матч «Зенит» в году. За несколько дней до игры с московским «Динамо» нападающий покинул Россию. В текущем сезоне на счету Дзюбы десять забитых мячей и шесть результативных передач в 24-х матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.