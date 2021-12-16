Москва, 16 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Заявившему, что не стоит пытаться воевать с Россией, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует теперь начать выполнять обязательства, сообщила 16 декабря член Совфеда Ольга Ковитиди в интервью «Известиям».

Council.gov.ru Ольга Ковитиди

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Комментируя заявление Зеленского о том, что война с Россией стала бы губительной для Украины, тем более что НАТО не обязано защищать украинскую сторону, российский сенатор от Крыма сказала, что он на правильном пути, но от Киева нужно нечто большее.