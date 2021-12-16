Лондон, 16 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Британии за прошедшие сутки выявлено свыше 88 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 16 декабря кабинет министров страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Заражение было выявлено у 88 376 человек. Отмечено, что это наивысшее суточное число с самого начала эпидемии коронавируса.

С их учётом общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Британии составляет 11 097 851.

При этом за сутки скончались 146 человек с диагнозом «коронавирус», доведя общее число умерших до 146 937.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии заявлено о вакцинации свыше 85% взрослого населения страны.