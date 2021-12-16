Пекин, 16 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Китае объявлено о выходе отдельной брошюрой выступления партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина на юбилейном саммите, посвященном 30-летию установления диалога между КНР и десяткой АСЕАН. Об этом 16 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что текст речи главы государства вышел в свет в издательстве «Жэньминь чубаньшэ».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Подчеркнем, что «саммит тридцатилетия» отношений Китай — АСЕАН прошел 22 ноября и был направлен на подведение итогов взаимодействия и определение дальнейших целей и задач развития сотрудничества в торгово-экономической и политической сфере. Укрепление отношений КНР и десятки ведущих государств Юго-Восточной Азии существенно осложняет Вашингтону попытки вмешаться в процессы в регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ) и раздуть некоторые территориальные противоречия между Пекином и рядом столиц АСЕАН, которые они готовятся решить с помощью диалога и консультаций.

Вскоре после саммита Китай — АСЕАН у берегов индонезийского острова Суматра прошли военно-морские маневры АСЕАН с ВМФ Российской Федерацией.