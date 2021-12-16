Женева, Швейцария, , 20:58 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 527 234 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5859 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 16 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 271 376 643 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 324 969 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 713 591 выявленном инфицированном и 7025 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.