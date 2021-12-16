Рим, 16 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Италии штамм коронавируса «Омикрон» распространен значительно меньше, чем во многих других странах ЕС, отметил в ходе саммита лидеров Евросоюза в четверг, 16 декабря, премьер Италии Марио Драги.

EU2016 SK Марио Драги

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Так он объяснил введение ограничений на пересечение итальянской границы, которое, по данным СМИ, вызвало массу нареканий со стороны коллег Драги.

С 15 декабря привитые сертифицированными в Евросоюзе вакцинами граждане, прибывая в Италию, должны сдавать тест на коронавирус, непривитые — проходить карантин. Этот порядок будет действовать до конца января 2022 года.

Борьбу с коронавирусом необходимо координировать на уровне ЕС и делать это чрезвычайно внимательно, отметил Драги.

По данным на16 декабря, в Италии умерли135 301человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на123(днем ранее — на129). Число подтвержденных носителей выросло на26 169(днем ранее — на23 195). Это самый высокий показатель с марта 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 308 180 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены317 930человек (на12 277больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,002 миллионачеловек (более 76,3% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).