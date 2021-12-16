Бухарест, , 20:48 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление об ужесточении мер в отношении злостных неплательщиков налогов. С 1 января 2022 года за игнорирование требований соответствующих государственных структур гражданам грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, сообщает 16 декабря «Телевидение Румынии».

Сборщики налогов

Согласно новому постановлению, каждый обладатель налогового кода в Румынии будет обязан пройти регистрацию в электронном варианте. «В общей базе данных фиксируется любое денежное поступление на счет отдельно взятого человека, избежать проверки невозможно», — говорится в заявлении румынского министерства финансов.

По данным правоохранительных органов страны, в настоящее время в «теневом обороте» в Румынии и за ее пределами находятся до 34 миллиардов леев ($7 млрд).

Каким образом румынские правоохранительные структуры намерены реализовывать новый проект, не сообщается. Ранее Европейское статистическое агентство (Eurostat) назвало Румынию одной из самых бедных стран Евросоюза.