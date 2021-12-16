Бухарест, 16 декабря 2021, 20:48 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление об ужесточении мер в отношении злостных неплательщиков налогов. С 1 января 2022 года за игнорирование требований соответствующих государственных структур гражданам грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, сообщает 16 декабря «Телевидение Румынии».
Согласно новому постановлению, каждый обладатель налогового кода в Румынии будет обязан пройти регистрацию в электронном варианте. «В общей базе данных фиксируется любое денежное поступление на счет отдельно взятого человека, избежать проверки невозможно», — говорится в заявлении румынского министерства финансов.
По данным правоохранительных органов страны, в настоящее время в «теневом обороте» в Румынии и за ее пределами находятся до 34 миллиардов леев ($7 млрд).
Каким образом румынские правоохранительные структуры намерены реализовывать новый проект, не сообщается. Ранее Европейское статистическое агентство (Eurostat) назвало Румынию одной из самых бедных стран Евросоюза.