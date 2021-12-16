Тверь, , 20:50 — REGNUM Дом культуры открылся после капитального ремонта в деревне Вёски Лихославльского района Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 16 декабря. Работы выполнены в рамках национального проекта «Культура», а в апреле этого года ДК в ходе поездки в муниципалитет осмотрел губернатор Игорь Руденя.

В деревне Вёски Тверской области после капремонта открылся Дом культуры Пресс-служба правительства Тверской области

В рамках капремонта у здания ДК заменили крышу, входную группу, в том числе установили пандус, отремонтировали внутренние помещения, привели в порядок фасад. В зрительном зале обновлены кресла, сцена, установлено новое звуковое и световое оборудование, здание оборудовано системами видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Всего на базе Дома культуры работает 12 клубов, в том числе проводятся занятия по сохранению и возрождению народных промыслов и ремесел, женский хор, духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, танцевальные группы. Ежегодно в ДК проводится более 140 мероприятий, в которых принимают участие более трёх тысяч человек — детские новогодние представления, патриотические акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Вальс Победы», концерты и прочее.

Открытие ДК отпраздновали концертом артистов районного Центра культуры и досуга и Калашниковского Дворца культуры.