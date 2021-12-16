Валенсия, Испания, 16 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, «Арентейро» в матче второго раунда Кубка Испании сезона 2021/22 примет «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr Veprev Денис Черышев

Стартовые составы команд:

«Арентейро»: Домингес, Герман, Портела, Навейра, Эимиль, Витра, Фернандес, Круз, Джони, Занелли, Силла.

«Валенсия»: Доменек, Диакаби, Фулькье, Таррега, Муса, Гайя, Васс, Рачич, Гомес, Андре, Черышев.

В текущем сезоне 30-летний российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Алавесом».