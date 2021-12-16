Рим, , 20:45 — REGNUM Если правительство Италии не даст «конкретных ответов» на требования рабочих, забастовки в стране продолжатся, с таким заявлением выступили в четверг, 16 декабря, лидеры общенациональных профсоюзов Cgil и Uil.

Флаг Италии

Забастовка, которую поддержали два их трёх ведущих профсоюзных объединений, прошла 16 декабря. На площадях Рима, Милана и ряда других городов прошли многотысячные митинги. Профсоюзы недовольны проектами бюджета и налоговой реформы на 2022 год, в частности, тем, что правительство снижает налоги более обеспеченным гражданам, не уделяя должного внимания и поддержки рабочему классу.

В числе тем, которые волнуют рабочий класс в первую очередь — налоговая реформа, пенсионная реформа (в Италии предполагается повышение пенсионного возраста), борьба с неравенством и проблемами временной занятости, отметили руководители профсоюзов.