Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» очень быстро распространяется, скоро он станет доминирующим штаммом в США, передаёт 16 декабря ABC.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден (сс) The White House

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Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, «Омикрон» «имеет выдающуюся способность передаваться от человека к человеку и распространяться». Каждые три дня заразившихся этим штаммом становится больше в два раза.

По его данным, если «Омикроном» заразятся только два процента жителей США, «очень скоро он станет доминирующим вариантом» в стране. В своём прогнозе Фаучи ориентировался в том числе на ЮАР и Британию.

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