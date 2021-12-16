Рим, 16 декабря, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Обозреватели британского журнала Economist присудили премию «Страна года» за 2021 год Италии, соответствующий материал был опубликован в четверг, 16 декабря.

European Parliament Марио Драги

В статье отмечено, что Италия — страна, добившаяся за год наибольшего прогресса.

В начале 2021 года Марио Драги удалось сформировать правительство, которое имеет значительное большинство в парламенте и действует слаженно, кроме того, заслуживает комплиментов и антикоронавирусная политика власти (в Италии привиты 76% граждан, эпидемиологические показатели значительно ниже, чем в 2020 года), указали авторы.