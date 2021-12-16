Челябинск, 16 декабря, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Новый председатель Челябинской области Евгений Голицын покинул пост заместителя губернатора региона. Соответствующее постановление подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Евгений Катышев Челябинская область

Также в отставку ушли ещё три сотрудника аппарата правительства. Все они также перешли на работу и избирком.

Как сообщало ИА REGNUM, Голицын возглавил комиссию 9 декабря. Ранее её председателем был Сергей Обертас.