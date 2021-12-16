Москва, , 20:40 — REGNUM 16 декабря глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорянц сообщил, что дисквалификация 24-летнего бельгийского защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, полученная 13 декабря в матче восемнадцатого тура РПЛ с «Сочи» (0:3), остается в силе. Футболист пропустит дерби с ЦСКА.

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В текущем сезоне Максимилиано Кофрие принял участие в четырнадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых получил две желтые и три красные карточки. Столько же красных карточек у Бмитрия Баринова, Руслана Фищенко и Тина Едвая.

Максимилиано Кофрие перешел в «Спартак» 29 августа 2021 года из «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро. При этом портал transfermarkt оценивает бельгийского защитника в 1,2 миллиона евро. Текущее соглашение Кофрие с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Матч девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА состоится 26 февраля 2022 года и пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».