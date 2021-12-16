Лондон, 16 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 16 декабря.

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По состоянию на 19:05 мск стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF достигла $1705 за тысячу кубометров, что более чем на 10% превысило расчётную цену предыдущего дня.

В последние раз фьючерсы на газ торговались выше уровня в $1700 за тысячу кубометров 6 октября текущего года.

Цены на газ начали резко расти после публикации прогноза средней декабрьской погоды в Европе, согласно которому температурные значения в регионе окажутся более низкими чем ожидалось.