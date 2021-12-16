Рим, 16 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Общенациональную забастовку в Италии поддержали работники многих предприятий, в некоторых отраслях — до 85%, с таким заявлением выступили в четверг, 16 декабря, организаторы акции — руководители профсоюзов Cgil и Uil.

Италия

В свою очередь, в бизнес-ассоциации Confindustia оценили число участников забастовки значительно скромнее — по этим данным, в ней приняли участие не более 5% рабочих.

В четверг профсоюзы провели митинги в Риме, Милане и ряде других городов страны. Профсоюзы недовольны проектами бюджета и налоговой реформы на 2022 год, в частности, тем, что правительство снижает налоги более обеспеченным гражданам, не уделяя должного внимания и поддержки рабочему классу.