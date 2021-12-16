Приштина, , 20:35 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 15 декабря сообщил о том, что поверенный в делах при посольстве Косово в США Ник Джакоббе передал €520 тыс. главе госпитальной службы Косово Вальбону Красничи.

Альбин Курти и Рифат Ляфити Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, грант был выдан на закупку медицинского оборудования.

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Ляфити поблагодарил американский народ и правительство США от лица косовского министерства здравоохранения. Напомним, Ляфити родился в Косово и затем стал доктором медицины в США.

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