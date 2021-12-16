Минск, , 20:31 — REGNUM Граждане Белоруссии в целом позитивно воспринимают Россию белорусско-российские отношения, не желая полной реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Такие данные опубликовало 16 декабря госинформагентство БелТА, по заказу которого формально независимый минский «Аналитический центр EcooM» совместно с Институтом социологии НАН Белоруссии провёл «социологическое исследование «Беларусь: мнение о будущем».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно полученным данным, нынешние отношения Белоруссии и России оценивают как «дружественные, братские» 41% опрошенных, ещё 35,5% — как «нормальные, спокойные», 6,5% — как «прохладные, нейтральные» и 3,7% — как «напряжённые». Затруднились с ответом 12,9% опрошенных и 0,4% отказались отвечать на этот вопрос.

По итогам своей работы государственный институт совместно с формально независимым центром представили мнение граждан о желаемом будущемСоюзного государства. Согласно опубликованным данным, 40,8% выступают за «равноправное нахождение Белоруссии и России в структуре Союзного государства», 24,2% считают, что «объединение не нужно, нужны просто хорошие многовекторные отношения с другими государствами», 9,8% выступают за «единое экономическое пространство без политического объединения», 6,4% — за «объединение двух государств в одно государство», 4,8% — за «Союзное государство с отдельными полномочными наднациональными органами», за нечто «другое» высказались 0,3%. Затруднились с ответом 13,1% и не дали ответа 0,6%.

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Комментируя итоги исследования, руководитель «Аналитического центра EcooM» Сергей Мусиенко заявил, чтооколо 44% граждан Белоруссии поддерживают инициативы Александра Лукашенко по сохранению суверенитета и независимости постсоветской республики.

«Наибольшей поддержкой среди населения Беларуси пользуются следующие инициативы Президента Республики Беларусь: сохранение суверенитета и независимости Беларуси (43,7%), поддержка многодетных семей (38,7%), жилищная политика (31,8%), укрепление обороноспособности страны (27,6%), дальнейшая интеграция Беларуси с Россией в рамках Союзного государства (24,8%), патриотическое воспитание молодежи (23,6%), внесение поправок в Конституцию (19,9%), реформа пенсионной системы (17,3%), изменение правил поступления в вузы (9,7%), — сообщил руководитель EcooM. — Никакие — 5,1%».

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