Ханты-Мансийск, 16 декабря 2021, 20:31 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) уволена кондуктор, выгнавшая ребёнка с ДЦП из автобуса. Об этом на брифинге 16 декабря заявил директор сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта (СПОПАТ) Игорь Артеменко.
«По команде главы города Сургута Андрея Филатова нами было инициировано служебное расследование. В ходе него установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя», — признал руководитель транспортного предприятия.
В отношении водителя автобуса, который пропустил остановку, и поэтому ребёнок оказался в сложной ситуации, проводится служебная проверка, отметил Игорь Артеменко.
Руководитель предприятия принёс публичные извинения ребёнку и его матери за непрофессиональное поведение сотрудников.
«Мы не терпим хамства и любые попытки такого поведения к нашим гражданам будем пресекать. Я планирую ещё раз собрать коллектив и провести беседу, инструктажи о добросовестном исполнении своих обязанностей», — заверил руководитель СПОПАТ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте кондуктор в грубой форме выгнала из автобуса подростка с ДЦП, не по своей вине пропустившего остановку — водитель не остановился в положенном месте. Мальчику с заболеванием двигательного аппарата пришлось добираться пешком по морозу до дома гораздо дольше обычного.
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