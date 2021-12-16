Ханты-Мансийск, 16 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) уволена кондуктор, выгнавшая ребёнка с ДЦП из автобуса. Об этом на брифинге 16 декабря заявил директор сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта (СПОПАТ) Игорь Артеменко.

City-yaroslavl.ru Кондуктор в общественном транспорте

«По команде главы города Сургута Андрея Филатова нами было инициировано служебное расследование. В ходе него установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя», — признал руководитель транспортного предприятия.

В отношении водителя автобуса, который пропустил остановку, и поэтому ребёнок оказался в сложной ситуации, проводится служебная проверка, отметил Игорь Артеменко.

Руководитель предприятия принёс публичные извинения ребёнку и его матери за непрофессиональное поведение сотрудников.

«Мы не терпим хамства и любые попытки такого поведения к нашим гражданам будем пресекать. Я планирую ещё раз собрать коллектив и провести беседу, инструктажи о добросовестном исполнении своих обязанностей», — заверил руководитель СПОПАТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте кондуктор в грубой форме выгнала из автобуса подростка с ДЦП, не по своей вине пропустившего остановку — водитель не остановился в положенном месте. Мальчику с заболеванием двигательного аппарата пришлось добираться пешком по морозу до дома гораздо дольше обычного.