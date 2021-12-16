София, , 20:30 — REGNUM Специальная прокуратура Софии объявила о прекращении работы по проверке паспортных данных действующего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. Об этом 16 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Паспорта перед фасовкой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, члены соответствующей комиссии посчитали законной деятельность Петкова на посту служебного министра экономики страны с 12 мая по 16 сентября 2021 года, и отказались от любых юридических претензий в его адрес.

В то же время местные правозащитники объявили о намерении представить на рассмотрение общественности «собственное видение ситуации».

Напомним, 27 октября судьи Конституционного суда Болгарии признали неправомерным назначение Петкова на должность в минэкономики, поскольку на тот момент он имел гражданство Канады. Кроме того, на момент вступления в должность премьер-министра Болгарии он не отказался от канадского паспорта.