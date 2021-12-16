София, 16 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Специальная прокуратура Софии объявила о прекращении работы по проверке паспортных данных действующего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. Об этом 16 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Паспорта перед фасовкой

Согласно официальной информации, члены соответствующей комиссии посчитали законной деятельность Петкова на посту служебного министра экономики страны с 12 мая по 16 сентября 2021 года, и отказались от любых юридических претензий в его адрес.

В то же время местные правозащитники объявили о намерении представить на рассмотрение общественности «собственное видение ситуации».

Напомним, 27 октября судьи Конституционного суда Болгарии признали неправомерным назначение Петкова на должность в минэкономики, поскольку на тот момент он имел гражданство Канады. Кроме того, на момент вступления в должность премьер-министра Болгарии он не отказался от канадского паспорта.