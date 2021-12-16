Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Афганистан стал худшей страной в мире с точки зрения гуманитарной ситуации после захвата власти радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С такой оценкой выступила базирующаяся в Нью-Йорке гуманитарная организаяция Международный комитет спасения (IRC).

Afghanistan Matters Афганистан

В первую тройку стран, конфликты в которых привели к наиболеесерьёзным последствиями для гражданского населения, IRC включил Эфиопию, где за год гражданской войны погибли тысячи мирных жителей и миллионы человек стали беженцами, а также Йемен, в котором ожесточённая гражданская война продолжается уже седьмой год.

В первую десятку списка вошли также Нигерия, Южный Судан, Конго, Мьянма, Сомали, Сирия и Судан.

В заявлении IRC отмечается, что в 2022 году следует ожидать обострения гуманитарного кризиса в этих странах.