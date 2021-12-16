Рим, , 20:27 — REGNUM По данным на вечер четверга, 16 декабря, в Италии умерли 135 301 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 123 (днем ранее — на 129), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Число подтвержденных носителей выросло на 26 169 (днем ранее — на 23 195). Это самый высокий показатель с марта 2021 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 308 180 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены 317 930 человек (на 12 277 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,002 миллиона человек (более 76,3% населения страны).