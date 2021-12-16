Рим, 16 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 16 декабря, в Италии умерли135 301человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на123(днем ранее — на129), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на26 169(днем ранее — на23 195). Это самый высокий показатель с марта 2021 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 308 180 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены317 930человек (на12 277больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,002 миллионачеловек (более 76,3% населениястраны).