Красноуфимск, Свердловская область, 16 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В Красноуфимске Свердловской области два гражданина осуждены за преступления против жизни и здоровья. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Под судом оказались 60-летний и 53-летний мужчины. Они зарезали одного из граждан и пытались убить двоих мужчин и женщину. Старшему суд назначил 18 лет заключения, а младшему — 10 лет.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что причиной нападения на людей стали агрессивные действия со стороны двоих потерпевших в отношении 60-летнего ранее судимого гражданина. Последний просил не пинать его, но те не послушали.