Вологда, 16 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Почти шесть тысяч жителей Вологодчины остаются без электричества из-за аварии на сетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Цитата из мф «Сон смешного человека». Реж. Александр Петров. 1992. Россия Свеча

«Причиной отключений электроснабжения стали обрывы электросетей в связи с обильными осадками. В течение дня энергетики восстановили в регионе 940 км линий электропередач, включили 47 линий электропередачи и 674 трансформаторные подстанции», — заявил замгубернатора Антон Стрижов.

Без электричества остаются жители трех районов: Череповецкого, Устюженского и Кадуйского.

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